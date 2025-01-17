مواجهة مصرية محتملة.. جدول مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لانطلاق الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي من المقرر لها أن تبدأ غدا السبت.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة بمباراة نيوكاسل يونايتد وبورنموث في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت مصر.

ويلاقي فريق إيبسويتش الذي يلعب له المصري سام مرسي، نظيره مانشستر سيتي الذي يسعى للتعاقد مع المهاجم المصري عمر مرموش، حيث أفادت العديد من التقارير أنه سيتم الإعلان عن الصفقة اليوم الجمعة.

جدول مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث - 2.30 عصرا - السبت 18 يناير

برينتفورد ضد ليفربول - 5 مساء - السبت 18 يناير

ليستر سيتي ضد فولهام - 5 مساء - السبت 18 يناير

وست هام ضد كريستال بالاس - 5 مساء - السبت 18 يناير

أرسنال ضد أستون فيلا - 7.30 مساء - السبت 18 يناير

إيفرتون ضد توتنهام - 4 عصرا - الأحد 19 يناير

مانشستر يونايتد ضد برايتون - 4 عصرا - الأحد 19 يناير

نوتنجهام فورست ضد ساوثهامبتون - 4 عصرا - الأحد 19 يناير

إيبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي - 6.30 مساء - الأحد 19 يناير

تشيلسي ضد ولفرهامبتون - 10 مساء - الإثنين 20 يناير