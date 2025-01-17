"ننتظر الجماهير".. الشناوي يتحدث عن مواجهة الأهلي وأورلاندو بايرتس

تحدث قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي، عن مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد القاهرة: "نستعد جيدا للمباراة، وجاهزون لها، ونعلم مدى صعوبتها أمام منافس قوي، وهدفنا هو الفوز والحصول على صدارة المجموعة".

وأضاف: "أورلاندو فريق قوي، وقد حقق انتصارات عديدة داخل وخارج ملعبه في دور المجموعات، وهو ما يعني أن المباراة ستحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز".

وأكمل: "ننتظر تتواجد الجماهير بكثافة وتقدم لنا الدعم وتمنحنا حماسا وأجواء مميزة، ونثق بشدة في هذا الأمر".

واختتم: "نحن كلاعبين نتدرب بقوة ونتحدث باستمرار، ونجدد دوافعنا من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات، وهدفنا دائما أن يستمر الأهلي في المرتبة الأولى ويحصد الألقاب ويسعد جماهيره".

الجدير بالذكر أن الأهلي يواجه نظيره أولاندو بايرتس غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.

اقرأ أيضًا:

دون وداع.. تفاصيل مفاجأة في صفقة انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي

"طلب أرقام كبيرة".. مفاجأة في مفاوضات الهلال مع محمد صلاح