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أبرز 5 معلومات عن مباراة مصر والبحرين في بطولة العالم لليد

04:20 م الجمعة 17 يناير 2025

منتخب مصر لكرة اليد

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كتب- محمد عبدالهادي:

تُقام اليوم مباراة هامة بين منتخبي مصر والبحرين في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2025.

ويقدم "مصراوي"، أبرز المعلومات عن مباراة الليلة كالتالي:

موعد مباراة مصر والبحرين في بطولة العالم لليد

تُقام المباراة اليوم، الجمعة 17 يناير 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مكان مباراة مصر والبحرين

تُقام المباراة على صالة أرينا زغرب في كرواتيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبحرين

ستُبث المباراة مباشرة عبر قناة ON TIME SPORTS 1، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية، والقناة التونسية "الوطنية 1"، وقنوات الكويت الرياضية.

ماذا حقق منتخب مصر والبحرين في الجولة الأولى؟

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على الأرجنتين بنتيجة 39-25، بينما خسر منتخب البحرين أمام كرواتيا بنتيجة 36-22.

ترتيب المجموعة قبل مباراة اليوم

يتصدر منتخب مصر المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، متساويًا مع كرواتيا، بينما يسعى منتخب البحرين لتحقيق أولى نقاطه في البطولة.

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