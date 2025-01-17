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جوميز في ورطة.. فيفا يقرر إيقاف قيد 16 ناديًا سعوديًا

03:32 م الجمعة 17 يناير 2025

جوزيه جوميز

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فرض عقوبة منع التسجيل على 16 ناديًا سعوديًا بسبب القضايا المرفوعة ضدها، من بينها أربعة أندية تنافس في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، تشمل قائمة الأندية المحظورة من التسجيل في دوري روشن كلًا من ضمك، الوحدة، العروبة، والفتح.

وأوضحت الصحيفة أن فيفا فرض عقوبة على ناديي العروبة والفتح بالمنع من التسجيل لثلاث فترات انتقال متتالية نتيجة قضايا تتعلق بالمستحقات المالية.

وبذلك تُحرم الأندية الموقوفة من إجراء أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا في حال تمكنت من تسوية قضاياها المالية.

كما أن هذه الأندية لا يمكنها الحصول على شهادة الكفاءة المالية من الاتحاد السعودي لكرة القدم طالما لديها قضايا قائمة لدى فيفا.

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