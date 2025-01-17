"طلب أرقام كبيرة".. مفاجأة في مفاوضات الهلال مع محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

أوضح الصحفي السعودي، أحمد العجلان، آخر تطورات صفقة انتقال الجناح المصري، محمد صلاح، إلى الهلال السعودي.

وقال العجلان في تصريحات عبر قناة "إم بي سي 1": "هناك مفاوضات بين الهلال ومحمد صلاح الآن".

وأضاف: "محمد صلاح طلب أرقام كبيرة جدا وهذه الأرقام لن تُنفذ له، لكن المفاوضات ما زالت ايجابية بين الطرفين".

وأوضح: "محمد صلاح أبلغ نادي الهلال بأنه لا يمانع فكرة الانتقال إلا إذا قدم له ليفربول العرض الذي يريده".

وزاد: "فهد بن نافل (رئيس نادي الهلال) هو من يقود المفاوضات مع محمد صلاح وممثليه".

واختتم: "الهلال أول من فاوض محمد صلاح في الصيف قبل الماضي، وتم عقد اجتماع بين رئيس نادي الهلال مع محمد صلاح ووكيله، وأبدى المصري ترحيبه بالانضمام إلى الدوري السعودي لكن ذكر أنه يؤجل هذه الأمر إلى المستقبل.

الجدير بالذكر أن الجناح المصري يحق له التفاوض مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث ينتهي تعاقده مع ليفربول ينهاية الموسم الجاري.

حصريا | أحمد العجلان:



الهلال أول من فاوض المصري محمد صلاح في الصيف قبل الماضي



الأرقام التي يطلبها اللاعب كبيرة ولن تتم الموافقة عليها.. وفهد بن نافل من يقوم بالمفاوضات



صلاح وافق على الانضمام للهلال في حال عدم تقديم ليفربول عرض له@ahmad2man@hazimalghamdi88#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/FHm8RReWZh — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 17, 2025

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