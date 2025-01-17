في بيان رسمي.. ريال مدريد يُعلن تفاصيل إصابة كامافينجا

كتب - محمد عبدالهادي:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تفاصيل إصابة لاعب وسطه الفرنسي إدواردو كامافينجا التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام سيلتا فيجو في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بفوز الملكي 5-2.

وذكر ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي أن الفحوصات الطبية التي أجريت لكامافينجا أكدت إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية بساقه اليسرى.

رغم أن النادي لم يحدد المدة الدقيقة لغياب كامافينجا، إلا أن التقارير الصحفية تشير إلى أن غيابه قد يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، ما يعني أنه قد يغيب عن عدد من المباريات الهامة للفريق.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن مباريات الفريق المقبلة أمام لاس بالماس، سالزبورج، بلد الوليد، بريست، إسبانيول، بالإضافة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.