مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

البحرين

- -
19:00

مصر

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

ليل

- -
22:00

نيس

جميع المباريات

إعلان

دون وداع.. تفاصيل مفاجأة في صفقة انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي

01:56 م الجمعة 17 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت 1
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش مع جماهير فرانكفورت قبل مباراة فرايبورج
  • عرض 12 صورة
    احتفال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش 8
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش 1
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش 10
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش 7
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

طرأت تطورات جديدة في صفقة انتقال المهاجم المصري، عمر مرموش، إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لمراسل شبكة "سكاي سبورتس"، فلوريان بليتنبرج، فإن مانشستر سيتي سيدفع 75 مليون يورو ثابتة للاعب عمر مرموش، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت محتملة.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من شروط الدفع النهائية بين مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت اليوم الجمعة.

واختتم المراسل أنه لن يكون مرموش ضمن تشكيلة الفريق لمباراة الليلة أمام دورتموند، ولا يتم التخطيط لتوديعه في الملعب حاليًا.

وانتقل المهاجم صاحب الـ25 عاما إلى فرانكفورت في موسم 2023/24 قادما من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.

اقرأ أيضًا:

تقارير توضح موقف مرموش مع خوض مباراة بوروسيا دورتموند

بعد تجديد تعاقده.. أبرز 10 معلومات عن هالاند وصديقته إيزابيل

مرموش مانشستر سيتي آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش راتب عمر مرموش تفاصيل صفقة مرموش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان