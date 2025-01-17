دون وداع.. تفاصيل مفاجأة في صفقة انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي

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كتب - محمد القرش:

طرأت تطورات جديدة في صفقة انتقال المهاجم المصري، عمر مرموش، إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لمراسل شبكة "سكاي سبورتس"، فلوريان بليتنبرج، فإن مانشستر سيتي سيدفع 75 مليون يورو ثابتة للاعب عمر مرموش، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت محتملة.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من شروط الدفع النهائية بين مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت اليوم الجمعة.

واختتم المراسل أنه لن يكون مرموش ضمن تشكيلة الفريق لمباراة الليلة أمام دورتموند، ولا يتم التخطيط لتوديعه في الملعب حاليًا.

وانتقل المهاجم صاحب الـ25 عاما إلى فرانكفورت في موسم 2023/24 قادما من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.

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