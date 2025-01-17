أول تعليق من هالاند بعد تمديد تعاقده مع مانشستر سيتي



كتب - محمد عبدالهادي:



علق المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند على تجديد عقده مع مانشستر سيتي، معبرًا عن سعادته البالغة بهذه الخطوة وتطلعه لمواصلة مسيرته مع النادي.



وفي تصريحات صحفية، أشار هالاند إلى البيئة المثالية التي يوفرها مانشستر سيتي، التي ساعدته على التطور والتألق منذ انضمامه.



كما قدم الشكره لمدربه بيب جوارديولا على الدعم الكبير الذي حصل عليه، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل أداء له من أجل تحقيق المزيد من النجاحات مع النادي في المستقبل.



وقال إيرلينج هالاند في تصريحات صحفية: "أنا سعيد جدًا بتوقيع عقدي الجديد وأتطلع لقضاء المزيد من الوقت في هذا النادي الرائع".



وأضاف: "مانشستر سيتي هو نادي مميز، مليء بالناس الرائعين والمشجعين المذهلين، وهو بيئة تساعد الجميع على تقديم أفضل ما لديهم".



وتابع: "أود أن أشكر بيب وطاقمه التدريبي وزملائي في الفريق وكل من في النادي، لأنهم ساعدوني كثيرًا خلال العامين الماضيين، وجعلوا هذا المكان مميزًا للغاية. الآن، أنا جزء من مانشستر سيتي بغض النظر عما يحدث".



واختتم: "أريد الاستمرار في التطور والعمل على تحقيق الأفضل، وأتطلع لبذل كل جهدي لمساعدة الفريق في تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل".