تقارير توضح موقف مرموش مع خوض مباراة بوروسيا دورتموند

كتب - محمد القرش:

أوضحت التقارير الصحفية موقف مشاركة المهاجم المصري، عمر مرموش، في مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى مانشستر سيتي.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن عمر مرموش لن يخوض مواجهة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند التي تقام اليوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم صاحب الـ25 عاما وقع عقدا لمدة 5 سنوات ماش العملاق الإنجليزي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 80 مليون يورو.

وهذا يُعني أن مباراة فرايبورج الماضية كانت الأخيرة للمهاجم المصري مع فرانكفورت، حيث سجل هدف وصنع اثنين في الفوز برباعية مقابل هدف.

الجدير بالذكر أن مرموش انتقل إلى فرانكفورت في موسم 2023/24 قادما من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.

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