موقف عمر مرموش.. موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند

كتب - محمد عبدالهادي:

يستعد فريق آينتراخت فرانكفورت لمواجهة مهمة مساء اليوم الجمعة، وذلك حين يصطدم مع بوروسيا دورتموند ضمن منافسات الدوري الألماني، ويحتضنها ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و ستُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 5.

هل يتواجد عمر مرموش في مباراة الليلة؟

شهدت الساعات الماضية تطورات ملحوظة في مفاوضات آينتراخت ومانشستر سيتي لانتقال عمر مرموش لصفوف الأخير بالميركاتو الشتوي الجاري.

وكان الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، أكد على توصل الطرفان لاتفاق نهائي ومن المنتظر ألا يشارك مرموش في مباراة اليوم لإنهاء إجراءات انتقاله للفريق الإنجليزي.

موقف آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند

يدخل آينتراخت فرانكفورت المباراة بعد تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري، حيث فاز على سانت باولي بنتيجة 1-0، ثم تغلّب على فرايبورج بنتيجة 4-1.

من جانبه، يمر بوروسيا دورتموند بفترة صعبة بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين، الأولى أمام باير ليفركوزن بنتيجة 3-2، والثانية أمام هولشتاين كيل بنتيجة 4-2.