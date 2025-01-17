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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد عقد مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند حتى يونيو 2034، مما يضمن بقاءه مع الفريق لمدة 9 سنوات ونصف.

وبموجب هذا العقد، سيحصل هالاند على راتب أسبوعي يُقدر بـ850 ألف جنيه إسترليني، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي.

ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف 2022، قدم هالاند أداءً استثنائيًا، حيث سجل 111 هدفًا في 126 مباراة مع الفريق، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر.

ويُعتبر هذا العقد خطوة استراتيجية من مانشستر سيتي لضمان استمرارية أحد أفضل مهاجمي العالم في صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

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