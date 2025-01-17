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"يمكنني جعلك الأفضل".. نيمار يتحدث عن نصيحة ميسي قبل رحيله عن برشلونة

11:19 ص الجمعة 17 يناير 2025
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كتب - محمد القرش:

أوضح نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي ومنتخب البرازيل، سبب رحيله عن برشلونة منتقلا إلى باريس سان جيرمان.

وقال نيمار في تصريحات عبر بودكاست "Romário TV": "لم أترك برشلونة لأكون الأفضل في العالم مع باريس سان جيرمان".

لماذا رحل نيمار عن برشلونة؟

وأضاف: "قال لي ميسي: لماذا تغادر؟ هل تريد أن تصبح أفضل لاعب في العالم؟ يمكنني أن أجعلك أفضل لاعب في العالم".

وأوضح: "قلت له لا، الأمر ليس كذلك إنه شيء شخصي، من الواضح أنه من الناحية المالية كان أفضل مما كنت عليه في برشلونة، وكان هناك برازيليون هناك أيضًا".

واختتم: "أردت أن ألعب مع البرازيليين، كان هناك تياجو سيلفا، وداني ألفيس الذي وقع للتو، وماركينيوس، ولوكاس مورا، لقد كانوا جميعاً أصدقائي".

يُذكر أن نيمار رحل عن برشلونة في موسم 2017/18 منتقلا إلى باريس سان جيرمان، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

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