"يمكنني جعلك الأفضل".. نيمار يتحدث عن نصيحة ميسي قبل رحيله عن برشلونة
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كتب - محمد القرش:
أوضح نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي ومنتخب البرازيل، سبب رحيله عن برشلونة منتقلا إلى باريس سان جيرمان.
وقال نيمار في تصريحات عبر بودكاست "Romário TV": "لم أترك برشلونة لأكون الأفضل في العالم مع باريس سان جيرمان".
لماذا رحل نيمار عن برشلونة؟
وأضاف: "قال لي ميسي: لماذا تغادر؟ هل تريد أن تصبح أفضل لاعب في العالم؟ يمكنني أن أجعلك أفضل لاعب في العالم".
وأوضح: "قلت له لا، الأمر ليس كذلك إنه شيء شخصي، من الواضح أنه من الناحية المالية كان أفضل مما كنت عليه في برشلونة، وكان هناك برازيليون هناك أيضًا".
واختتم: "أردت أن ألعب مع البرازيليين، كان هناك تياجو سيلفا، وداني ألفيس الذي وقع للتو، وماركينيوس، ولوكاس مورا، لقد كانوا جميعاً أصدقائي".
يُذكر أن نيمار رحل عن برشلونة في موسم 2017/18 منتقلا إلى باريس سان جيرمان، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.
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