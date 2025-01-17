قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبحرين في مونديال اليد

كتب - محمد القرش:

يواجه منتخب مصر منافسه البحرين اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من التصفيات الأولية لكأس العالم لكرة اليد منتخبات.

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة زغرب الكرواتية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والبحرين

وأعلنت شبكة "أون تايم سبورتس" المصرية شراء حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة اليد 2025، حيث تنقل مباراة مصر ontime sports 2.

ترتيب منتخب مصر لكرة اليد

واستهل الفراعنة البطولة بالفوز على الأرجنتين بنتيجة 39-25، في الدور الأول من التصفيات الأولية لكأس العالم.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثامنة برصيد نقطتين بالتساوي مع كرواتيا مستضيف البطولة.

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