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خيتافي الإسباني يجدد مفاوضاته لضم إبراهيم عادل.. تفاصيل

06:15 ص الجمعة 17 يناير 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

دخل اللاعب إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر وفريق بيراميدز، دائرة اهتمامات نادي خيتافي الإسباني للمرة الثانية، وذلك للحصول على خدماته بالميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت تقارير إسبانية في الساعات الماضية، أن خيتافي جدد مفاوضاته مره أخرى، بعدما طلب اللاعب في الانتقالات الصيفية الماضية ولكن المفاوضات لم تتم بنجاح.

مؤكدة ان النادي الإسباني يسعي لإستعارة إبراهيم عادل في الانتقالات الشتوية الجارية لنهاية الموسم، مع بند أحقية الشراء مقابل 2.5 مليون دولار.

من المنتظر ان تشهد الساعات القادمة رد نادي بيراميدز على العرض المقدم للاعب، خاصة ان الفريق المصري رفض العرض الأول بسبب ضعف المقابل المادي آنذاك.

إبراهيم عادل نادي بيراميدز مفاوضات خيتافي مع إبراهيم عادل إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
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