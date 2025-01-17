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ذا أثليتك: مان سيتي يتوصل إلى اتفاق شفهي لضم عمر مرموش بهذه التفاصيل

04:41 ص الجمعة 17 يناير 2025
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  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفور
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    عمر مرموش مع جماهير فرانكفورت قبل مباراة فرايبورج
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت 1
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
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    احتفال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفورت1
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    عمر مرموش 1
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
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    عمر مرموش 8
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    عمر مرموش 10
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش 9
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    عمر مرموش 7
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش يحتفل بهدفه (2)
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش (3)
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    عمر مرموش (2)
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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توصل نادي مان سيتي إلى اتفاق شفهي مع نادي آينتراخت فرانكفورت بخصوص ضم عمر مرموش، وفقا لصحفية ذا أثليتك الشهيرة.

وذكر تقرير ذا أثليتك، أن فرانكفورت رفض عرضا من السيتي في 15 يناير، لكن المؤشرات كانت تي بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

ووضع فرانفكورت 80 مليون يورو مقابل بيع المهاجم المصري، بينما يحتمل أن يضمه السيتي مقابل 60 مليون يورو.

وأشار التقرير، إلى أن الشروط الشخصية لم تشكل أي مشكلة في المفاوضات بين الناديين.

انضم مرموش إلى فرانفكورت من فولفسبورج في الدوري الألماني في صيف 2023، وأحرز 23 هدفا في 67 مباراة.

وأحرز مرموش 15 هدفا في الدوري حتى الآن.

ويعاني مان سيتي من نقص الخيارات في مركز المهاجم بعد انتقال جوليان ألفاريز إلى أتليتكو مدريد، حيث شارك هالاند في 28 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم.

ويقع السيتي في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيواجه إيبسويتش تاون يوم الأحد 19 يناير.

عمر مرموش مانشستر سيتي فرانكفورت الألماني مانشستر سيتي الإنجليزي أرقام عمر مرموش
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