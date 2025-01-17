"صلاح في المقدمة وهالاند يقترب".. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد

عمر مرموش مان سيتي.. ماذا يمكن أن يضيف لفريق جوارديولا وما ينقصه؟ (تحليل)

توصل نادي مان سيتي إلى اتفاق شفهي مع نادي آينتراخت فرانكفورت بخصوص ضم عمر مرموش، وفقا لصحفية ذا أثليتك الشهيرة.

وذكر تقرير ذا أثليتك، أن فرانكفورت رفض عرضا من السيتي في 15 يناير، لكن المؤشرات كانت تي بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

ووضع فرانفكورت 80 مليون يورو مقابل بيع المهاجم المصري، بينما يحتمل أن يضمه السيتي مقابل 60 مليون يورو.

وأشار التقرير، إلى أن الشروط الشخصية لم تشكل أي مشكلة في المفاوضات بين الناديين.

انضم مرموش إلى فرانفكورت من فولفسبورج في الدوري الألماني في صيف 2023، وأحرز 23 هدفا في 67 مباراة.

وأحرز مرموش 15 هدفا في الدوري حتى الآن.

ويعاني مان سيتي من نقص الخيارات في مركز المهاجم بعد انتقال جوليان ألفاريز إلى أتليتكو مدريد، حيث شارك هالاند في 28 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم.

ويقع السيتي في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيواجه إيبسويتش تاون يوم الأحد 19 يناير.