جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة الموافق 17 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة مباراة في بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم

إسبانيول ضد بلد الوليد.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

روما ضد جنوى.. 9.45 دقيقة مساءً.. "أبو ظبي الرياضية 1".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

مونبلييه ضد موناكو.. 8 مساءً.. "بي إن سبورتس 4".

ليل ضد نيس.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت.. 9.30 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس 5".

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الخليج ضد العروبة.. 3.15 دقيقة مساءً.. "SSC 1".

الوحدة ضد القادسية.. 5.40 دقيقة مساءً.. "SSC Extra 1".

التعاون ضد النصر.. 7 مساءً.. "SSC 5".