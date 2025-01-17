"فوز الزمالك وخماسية الريال".. نتائج مباريات أمس

كتب - يوسف محمد:

أقيمت أمس الخميس العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة مباراتين ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كما شهدت مباريات أمس الخميس، إقامة مباراتين أيضًا في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

الزمالك يفوز على حرس الحدود (3-2).

المصري البورسعيدي يفوز على فاركو (1-0).

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

برايتون يفوز على إبسويتش تاون (2-0).

مانشستر يونايتد يفوز على ساوثهامبتون (3-1).

نتائج مباريات كأس مصر أمس

إنبي يفوز على الإسماعيلي (1-0).

نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا أمس

أوساسونا يفوز على أتليتك بلباو (3-2).

ريال سوسيداد يفوز على رايو فايكانو (3-1).

ريال مدريد يفوز على سيلتا فيجو (5-2).

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس

الفيحاء يفوز على الأخدود (2-1).

الهلال يفوز على الفتح (9-0).

الاتحاد يفوز على الرائد (4-1).

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