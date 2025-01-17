جولة سقوط الكبار.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الأسبوع ال21

كتب- محمد عبدالهادي:

أسدل الستار على منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي والتي شهدت أحداثًا درامية بعد سقوط كبار الأندية، حيث تعادل ليفربول مع نوتنجهام فورست 2-2، و تعادل مانشستر سيتي مع برينتفورد بنفس النتيجة.

من جانبه، حقق أرسنال فوزًا مثيرًا على توتنهام 2-1، ليصل إلى 43 نقطة، مقتربًا بفارق 4 نقاط فقط من ليفربول المتصدر.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول، 47 نقطة.

2-آرسنال، 43 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 41 نقطة.

4- نيوكاسل يونايتد، 38 نقطة.

5- تشيلسي، 37 نقطة.

6- مانشستر سيتي، 35 نقطة.

7- أستون فيلا، 35 نقطة.

8- بورنموث، 34 نقطة.

9-برايتون ، 31 نقطة.

10- فولهام، 30 نقطة.

11- برينتفورد، 28 نقطة.

12- مانشستر يونايتد، 26 نقطة.

13- وست هام يونايتد، 26 نقطة.

14- توتنهام، 24 نقطة.

15- كريستال بالاس، 24 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 16 نقطة.

19- ليستر سيتي، 14 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.