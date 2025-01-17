جولة سقوط الكبار.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الأسبوع ال21
كتب- محمد عبدالهادي:
أسدل الستار على منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي والتي شهدت أحداثًا درامية بعد سقوط كبار الأندية، حيث تعادل ليفربول مع نوتنجهام فورست 2-2، و تعادل مانشستر سيتي مع برينتفورد بنفس النتيجة.
من جانبه، حقق أرسنال فوزًا مثيرًا على توتنهام 2-1، ليصل إلى 43 نقطة، مقتربًا بفارق 4 نقاط فقط من ليفربول المتصدر.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
1- ليفربول، 47 نقطة.
2-آرسنال، 43 نقطة.
3- نوتينجهام فورست، 41 نقطة.
4- نيوكاسل يونايتد، 38 نقطة.
5- تشيلسي، 37 نقطة.
6- مانشستر سيتي، 35 نقطة.
7- أستون فيلا، 35 نقطة.
8- بورنموث، 34 نقطة.
9-برايتون ، 31 نقطة.
10- فولهام، 30 نقطة.
11- برينتفورد، 28 نقطة.
12- مانشستر يونايتد، 26 نقطة.
13- وست هام يونايتد، 26 نقطة.
14- توتنهام، 24 نقطة.
15- كريستال بالاس، 24 نقطة.
16- إيفرتون، 17 نقطة.
17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.
18- إيبسويتش تاون، 16 نقطة.
19- ليستر سيتي، 14 نقطة.
20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.
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