هل يزامل ميسي.. نيمار مطلوب في 3 أندية بأمريكا

أول تعليق من جيسوس على عرض الهلال لمحمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع نادي الهلال السعودي تساؤلات عديدة، خاصة بعد تصريح مدرب الفريق، جورجي جيسوس، الذي أشار إلى أن نيمار هو اللاعب الأجنبي الوحيد غير المسجل في الدوري السعودي.

وتشير التقارير السعودية ان الهلال لا ينوي تسجيل اللاعب في قائمة الفريق، ومن المنتظر ان يستمع للعروض المقدمة من الأندية لرحيله في الميركاتو الشتوي الجاري.

نيمار مطلوب في الدوري الأمريكي

ذكرت شبكة "ESPN" العالمية أن النجم البرازيلي نيمار بدأ محادثات أولية مع ثلاثة أندية من أمريكا، من بينها نادي شيكاغو فاير، فيما لم يتم الكشف عن هوية الناديين الآخرين حتى الآن.

وبحسب مصدر للشبكة ذاتها، فإن نادي إنتر ميامي الأمريكي ليس ضمن الفرق التي أبدت اهتمامها بضم نيمار.

جدير بالذكر أن نيمار انضم إلى الهلال في أغسطس 2023 بعقد لمدة عامين، في صفقة بلغت قيمتها 90 مليون يورو، وبراتب سنوي يصل إلى 80 مليون يورو.

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