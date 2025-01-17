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هل يزامل ميسي.. نيمار مطلوب في 3 أندية بأمريكا

12:56 ص الجمعة 17 يناير 2025
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    نيمار - 108 مليون دولار (80 مليون على أرض الملعب، 28 مليون خارج الملعب)
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    البرزيلي نيمار مع الهلال
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    نيمار لاعب الهلال السعودي
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    البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي
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    نيمار مع الهلال
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    نيمار وابنته
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    نيمار
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    نيمار جونيور مع الهلال
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    نيمار جونيور مع الهلال_1
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    نيمار جونيور مع الهلال3_4
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    نيمار جونيور مع الهلال2_3
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    نيمار
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    إصابة نيمار مع باريس (2)
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    إصابة نيمار مع الهلال (2)
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    إصابة نيمار مع الهلال (1)
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    إصابة نيمار مع باريس (6)
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    إصابة نيمار مع باريس (5)
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    إصابة نيمار مع برشلونة (1)
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    إصابة نيمار مع منتخب البرازيل (1)
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    إصابة نيمار مع برشلونة (3)
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    البرازيلي نيمار
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    إصابة نيمار مع منتخب البرازيل (2)
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    إصابة نيمار مع برشلونة (4)
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    إصابة نيمار مع برشلونة (2)
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كتب- محمد عبدالهادي:

أثار مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع نادي الهلال السعودي تساؤلات عديدة، خاصة بعد تصريح مدرب الفريق، جورجي جيسوس، الذي أشار إلى أن نيمار هو اللاعب الأجنبي الوحيد غير المسجل في الدوري السعودي.

وتشير التقارير السعودية ان الهلال لا ينوي تسجيل اللاعب في قائمة الفريق، ومن المنتظر ان يستمع للعروض المقدمة من الأندية لرحيله في الميركاتو الشتوي الجاري.

نيمار مطلوب في الدوري الأمريكي

ذكرت شبكة "ESPN" العالمية أن النجم البرازيلي نيمار بدأ محادثات أولية مع ثلاثة أندية من أمريكا، من بينها نادي شيكاغو فاير، فيما لم يتم الكشف عن هوية الناديين الآخرين حتى الآن.

وبحسب مصدر للشبكة ذاتها، فإن نادي إنتر ميامي الأمريكي ليس ضمن الفرق التي أبدت اهتمامها بضم نيمار.

جدير بالذكر أن نيمار انضم إلى الهلال في أغسطس 2023 بعقد لمدة عامين، في صفقة بلغت قيمتها 90 مليون يورو، وبراتب سنوي يصل إلى 80 مليون يورو.

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نيمار نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي ليونيل ميسي الدوري الأمريكي
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