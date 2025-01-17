إنجاز تاريخي.. ماذا ينتظر عمر مرموش بالانتقال لمانشستر سيتي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في خطوة استثنائية، بات الدولي المصري عمر مرموش على أعتاب الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي، ليحقق بذلك إنجاز تاريخي لأول مرة للاعبين المصريين في الملاعب الأوروبية.

حيث من المنتظر أن يصبح مرموش أول لاعب مصري في التاريخ يلعب تحت قيادة المدرب المخضرم بيب جوارديولا، ليضيف صفحة جديدة إلى سجل اللاعبين العرب الذين تألقوا تحت إشراف المدرب الإسباني.

بهذا الانتقال، ينضم مرموش إلى قائمة اللاعبين العرب الذين أشرف عليهم جوارديولا، والتي تضم المغربي المهدي بن عطية، الإسباني من أصول مغربية إبراهيم دياز، والجزائري رياض محرز.

وكان الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو قد أكد على انتقال النجم المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، بعد الوصول لاتفاق نهائي مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ومن المنتظر ان يغيب مرموش عن لقاء آينتراخت وبوروسيا دورتموند وذلك لانهاء اجراءات انتقاله للسيتي خلال الساعات القادمة.