رئيس برشلونة خوان لابورتا متهم بالنصب والاحتيال.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

كشفت تقارير صحفية عن خضوع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، للتحقيق أمام القضاء الإسباني بتهمة الاحتيال المرتبط باستثمار عائلة فازت بجائزة يانصيب بقيمة 34 مليون يورو عام 2014.

حيث كشفت صحيفة "آس" الإسبانية ان العائلة تتهم لابورتا الذي كان يعمل محاميًا لها، بإقناعها باستثمار 2.4 مليون يورو في شركة CSSB Limited مقابل عائد سنوي بنسبة 6% لمدة ثلاث سنوات، إلا أن العوائد لم تتحقق، واستردت العائلة 84 ألف يورو فقط بدلاً من 792 ألف يورو الموعودة.

ووفقًا لصحيفة "آس"، تسعى المحكمة لتحديد ما إذا كانت الشركة قد تلقت الأموال بالفعل، وما إذا كان لابورتا قد استغل نقص خبرة العائلة المالية لمصلحة الشركة التي يمثلها أم لا.

يُذكر أن لابورتا يواجه اتهامات أخرى تتعلق بالفساد الرياضي، ما يزيد من تعقيد موقفه القانوني.

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