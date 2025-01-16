"قبل المشاركة مع الفراعنة".. عمر مرموش يكشف تلقيه عرضًا لتمثيل كندا

كتب - يوسف محمد:

كشف عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت الألماني، عن تلقيه عرض في بداية رحلته الاحترافية، لتمثيل منتخب كندا بدلاً من منتخب مصر.

وقال مرموش في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "بعد تواجدي بثلاث أو أربع سنوات في الدوري الألماني، تلقيت عرض للمشاركة مع منتخب كندا، وحدث تواصل معي من قبل مدرب المنتخب بشكل شخصي، ولكن هدفي كان تمثيل منتخب مصر وهو ما حدث بالفعل بعد فترة وتم استدعائي".

وأضاف: "والدي عاش لمدة 4 سنوات في كندا، لذلك حصلت على الجنسية الكندية، لأن القانوني هناك ينص على ذلك".

وشارك مرموش رفقة منتخب مصر في 35 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وظهر مرموش للمرة الأولى بقميص منتخب مصر، في 8 أكتوبر عام 2021، خلال مواجهة الفراعنة لمنتخب ليبيا، في تصفيات كأس أمم أفريقيا، في اللقاء الذي انتهى لصالح المنتخب الوطني بهدف دون مقابل.

ونجح مرموش في إحراز هدف فوز منتخب مصر في هذا اللقاء، ليسجل الهدف الأول له رفقة الفراعنة، في مشاركته الدولية الأولى له.

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