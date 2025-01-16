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عمر مرموش يتحدث عن بداية مشواره الاحترافي.. ورفض والده لكرة القدم

10:57 م الخميس 16 يناير 2025
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    اللاعب عمر مرموش
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    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفورت
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    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفور
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    عمر مرموش مع جماهير فرانكفورت قبل مباراة فرايبورج
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت 1
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    احتفال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش يحتفل بهدفه (2)
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كتب - يوسف محمد:

تحدث عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت الألماني، عن حبه الكبير لكرة القدم، على الرغم من رفض والده لهذا الأمر في البداية، الذي كان يضع التعليم في المقدمة.

وقال مرموش في تصريحات، خلال ظهوره عبر قناة "دي إن سي"، في برنامج "صاحبة السعادة": "والدي كان يرفض ممارستي لكرة القدم ولكن شقيقي كان يدافع عني دائمًا ويشجعني، مكنتش فاهم سبب رفض والدي لعب كرة القدم علشان المدرسة".

وأضاف: "التعليم يأتي في المقدمة بالنسبة لوالدي قبل ممارسة كرة القدم، ولما كبرت أدركت وجهة نظر والدي في هذا الأمر".

وتابع: "لم يكن لدي أي مشكلة في الخروج إلى أوروبا في وقت مبكر، والعمل بأقصى جهد لتحقيق هدفي، على الرغم من علمي في البداية بالصعوبات التي ستواجهني في رحلة الاحتراف".

واختتم مرموش تصريحاته: "كنت أرغب في السفر إلى أوروبا في وقت مبكر، للتأقلم على ظروف المعيشة بشكل كبير، كنت دائمًا أقول لنفسي أنني سأحقق الكثير من النجاحات في أوروبا أكثر مما يمكنني تحقيقه في أي من أندية القمة بمصر".

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عمر مرموش فرانكفورت الألماني صاحبة السعادة أوروبا
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