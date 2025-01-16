فابريزو رومانو يكشف تفاصيل توقيع عمر مرموش مع السيتي

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كتب - يوسف محمد:

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات، على حسم صفقة انضمام النجم المصري عمر مرموش إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا: "عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، وتم التوصل إلى اتفاق مع نادي فرانكفورت بعد الجولة الأخيرة من المحادثات".

وأضاف: "تم الاتفاق على عقد لمدة 5 سنوات مع المهاجم المصري، الذي أراد الانضمام إلى مان سيتي".

وأشار رومانو إلى أن مرموش بات الصفقة الثالثة للسيتي خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد التعاقد مع كلاً من "فيتور ريس وعبد القادر خوسانوف".

وشارك مرموش في 17 مباراة رفقة فرانكفورت بالدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالهم 15 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وبشكل عام شارك اللاعب في 26 مباراة في مختلف البطولات رفقة فرانكفورت هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 20 هدفًا وتقديم 14 تمريرة حاسمة.