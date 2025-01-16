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أول تعليق من جيسوس على عرض الهلال لمحمد صلاح

09:23 م الخميس 16 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    صلاح بتيشرت الهلال
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن حقيقة عرض الهلال لمحمد صلاح نجم فريق ليفربول.

عرض الهلال لمحمد صلاح

وازدادت التكهنات في الساعات الماضية عن توصل نادي الهلال لاتفاق مع صلاح للانضمام لصفوف الفريق، بعدما لم يتوصل لتجديد تعاقده مع ليفربول.

في هذا السياق أكد جيسوس مدرب الهلال أن النادي لا ينوي التعاقد مع نجوم عالميين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مشيرًا إلى أن الأولوية حاليًا تكمن في ضم جناح شاب من مواليد عام 2003 لتغطية احتياجات الفريق.

وأوضح جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفتح اليوم الخميس، أن استقطاب لاعبين كبار المستوى قد يكون متاحًا في الانتقالات الصيفية المقبلة وليس في الميركاتو الشتوي الجاري.

وفيما يخص الأنباء المتداولة عن انضمام محمد صلاح للهلال، نفى جيسوس وجود أي خطط حالية للتعاقد معه خلال هذا الشتاء، مبينًا أن النادي سيضم نجوم كبار في نهاية الموسم وليس الأن

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