كتب- محمد عبد الهادي:

تلقي فريق الفتح السعودي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، هزيمة قاسية من نظيره الهلال، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي.

وخسر الفتح بنتيجة 9-0، ليتلقي جوميز مدرب الزمالك السابق، الهزيمة الثانية على التوالي في مشواره مع الفريق بعدما تولي قيادته في منتصف ديسمبر الماضي.

أهداف مباراة الهلال والفتح السعودي

افتتح كاليدو كوليبالي التسجيل برأسية في الدقيقة 20، وأضاف رينان لودي الهدف الثاني في الدقيقة 39، ثم سجل ماركوس ليوناردو هدفين في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وهدفين آخرين في الشوط الثاني (54 و65)، بينما أحرز سيرجي سافيتش الهدف الرابع في الدقيقة 9+45.

وفي الدقيقة 89، سجل عبد الله الحمدان الهدف السابع، وأضاف مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثامن في الدقيقة 90+5، قبل أن ينهي فيصل عبد الواحد المباراة بهدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 90+8.

بهذه الخسارة واصل فريق الفتح تذيله في قاع الدوري السعودي برصيد 17 نقطة جمعها من فوز وحيد والتعادل في 3 مباريات في مقابل تعرضه لـ 11 هزيمة.