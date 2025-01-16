كتب- محمد عبد الهادي:

بدأ عمر مرموش رحلته نحو النجومية بخطوات مدروسة، وبدعم كبير من شخصيات رياضية بارزة آمنت بقدراته منذ الصغر، من بينهم الكابتن علي أبو جريشة. لعب أبو جريشة دورًا محوريًا في تسليط الضوء على موهبة مرموش، والمساهمة في انطلاقته نحو الاحتراف والتميز.

في حديث خاص لـ”مصراوي”، كشف أبو جريشة عن كواليس بداية مسيرة مرموش الكروية، وكيف ساهمت رؤيته في وضع الموهبة الشابة على طريق الاحتراف.

كيف تعرفت على مرموش أول مرة؟

“عمر كان في أكاديمية وادي دجلة منذ صغره. عندما رأيته لأول مرة، كان عمره 12 أو 13 عامًا، ولاحظت موهبته الكبيرة، فأصررت على نقله إلى فرق الناشئين.”

ما الذي لفت انتباهك في مرموش عند رؤيته لأول مرة؟

“كان لاعبًا مجتهدًا يعمل على تطوير نفسه، يتمتع بشخصية قوية وطموح كبير. منذ صغره، كانت تبدو عليه علامات الموهبة والطموح والرغبة في شق طريقه نحو النجاح.”

هل واجه مرموش تحديات في بدايته؟

“واجه مرموش تحديًا مع نظام مدرسته الأمريكية، حيث كان والده يرفض تركه الدراسة من أجل كرة القدم بسبب صرامة النظام التعليمي. قمت بالتواصل مع والده المهندس خالد، واتفقت معه على ترتيب وقت التدريب بعد انتهاء المدرسة. تم توفير مدرب خاص لعمر للتدريب بعد انتهاء الدوام الدراسي، لأن ترك موهبة مثل هذه كان خسارة.”

كيف دعمت مرموش في مسيرته؟

“عندما بدأ يتقدم، أحضرت المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول في وادي دجلة آنذاك، لمشاهدة مباراة لناشئي الفريق ضد الأهلي، حيث سجل مرموش ثلاثة أهداف في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3. اقتنع كارتيرون بموهبته وضمه للفريق الأول في موسم 2015.”

هل تتذكر أول مباراة لمرموش في الدوري؟

“لعب مرموش أول مباراة له مع الفريق الأول ضد الاتحاد السكندري في الإسكندرية، وفاز الفريق 3-2. كانت هذه المباراة آخر مباراة في الموسم.”

من هم الأشخاص الذين كان لهم فضل في مسيرته؟

“والده المهندس خالد كان له دور كبير، حيث خطط منذ البداية لاحترافه في أوروبا. رفض توقيع عقد طويل الأمد مع وادي دجلة، وأصر على أن يكون لمدة سنتين فقط، مما ساهم في انتقاله إلى ألمانيا. كما أن نادي وادي دجلة، برئاسة ماجد سامي، دعم فكرة احتراف اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة لتحقيق ذلك.”

رأيك في اقتراب انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي؟

“انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي سيكون نقلة كبيرة له وللكرة المصرية. لكن والده لن يوافق إلا إذا كان هناك ضمان لمشاركته في المباريات. إذا لم يكن سيشارك بانتظام، فمن المرجح أن يبقى في الدوري الألماني، حيث بدأ يثبت نفسه.