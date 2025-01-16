"اعتقال واختفاء و715 شهيدا".. جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الرياضة الفلسطينية

كتبت-هند عواد:

بعد 466 يوما، انتهت الحرب على قطاع غزة، بعدما أسفرت عن استشهاد آلاف المواطنين. وكان لكرة القدم نصيب من الانتهاكات الإسرائيلية، آخرها قبل يومين، باستشهاد شادي الشاعر لاعب بيت حانون ومحمد أبو زايد لاعب مركز خدمات النصيرات.

فمنذ يوم السابع من أكتوبر 2023 واندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية، بلغ عدد شهداء الرياضة في فلسطين 715 شهيدا، بينهم 375 شهيدا من أسرة كرة القدم (95 طفلا، 280 شابا)، و233 شهيدا من الاتحادات الرياضية الأولمبية، إضافة إلى 107 شهداء من أبناء الحركة الكشفية، وفقا لآخر إحصائية نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

ولم تتوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع كرة القدم بغزة على القصف، ففي مارس 2024، اعتقلت قوات الاحتلال ياسر رضوان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وأبناءه خلال اقتحام محيط مستشفى الشفاء، ومنذ ذلك الحين مصيرهم غير معلوم.

وفي أكتوبر الماضي، استشهد رشيد النمس لاعب خدمات رفح وزوجته التي كانت حاملا وطفلهما وليد، بقصف الاحتلال الإسرائيلي، شرقي خان يونس.

ولحق بهم اللاعبان الشقيقان محمد لاعب هلال غزة ومنتخب الشباب ومحمود خليفة لاعب أهلي النصيرات، بعد استهداف قوات الاحتلال منزلهما في النصيرات.

وطالت جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، هاني المصدر المدرب العام لمنتخب فلسطين الأولمبي، الذي لم يغادر أسوار مدينته بعد اعتزاله كرة القدم. اقرأ أيضًا:

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