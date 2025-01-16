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كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "ذا أثليتيك"، تطورات جديدة بشأن رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي ف ضم المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وذكرت الصحيفة، أن نادي آينتراخت فرانكفورت رفض عرضا من مانشستر سيتي الإنجليزي لضم الدولي المصري عمر مرموش.

وقالت مصادر قريبة من الصفقة لصحيفة "ذا أتلتيك"، إن العرض كان منخفضا للغاية، لكن من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق جديد بين الجانبين، وسيظل اللاعب في قائمة فرانكفورت لخوض مباراة بروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

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