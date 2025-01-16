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فرانكفورت يرفض عرض مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

12:04 م الخميس 16 يناير 2025
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  • عرض 14 صورة
    اللاعب عمر مرموش
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    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفور
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت 1
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    عمر مرموش مع جماهير فرانكفورت قبل مباراة فرايبورج
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    احتفال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
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    عمر مرموش
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كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "ذا أثليتيك"، تطورات جديدة بشأن رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي ف ضم المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وذكرت الصحيفة، أن نادي آينتراخت فرانكفورت رفض عرضا من مانشستر سيتي الإنجليزي لضم الدولي المصري عمر مرموش.

وقالت مصادر قريبة من الصفقة لصحيفة "ذا أتلتيك"، إن العرض كان منخفضا للغاية، لكن من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق جديد بين الجانبين، وسيظل اللاعب في قائمة فرانكفورت لخوض مباراة بروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

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عمر مرموش فرانكفورت يرفض عرض مانشستر سيتي لضم عمر مرموش مانشستر سيتي آينتراخت فرانكفورت
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