"صعوبة إتمام الصفقة".. تطورات مفاجئة بشأن صفقة انضمام مرموش للسيتي

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كتب- محمد خيري:

كشف تقارير صحفية ألمانية، تطورات، مفاجأة بشأن إتمام صفقة انضمام عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت شبكة سكاي ألمانيا، أن نادي مانشستر سيتي سيجري مزيدًا من المحادثات مع فرانكفورت اليوم بشأن صفقة عمر مرموش، في محاولات لحسمها.

وأوضحت أن الناديين لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن بشأن الشروط المالية، آينتراخت فرانكفورت متمسك بالحصول على 67 مليون إسترليني (80 مليون يورو) لبيع مرموش، وهو ما يصعب الأمور.

وأتمت الشبكة أن نادي مانشستر سيتي سيكون واقعيًا بشأن صعوبات إتمام الصفقات والانتقالات خلال شهر يناير، ويحاول الوصول لاتفاق مادي يرضي الطرفين.

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