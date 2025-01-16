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صحيفة إنجليزية تكشف تفاصيل عرض الهلال لضم محمد صلاح

10:52 ص الخميس 16 يناير 2025
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كتبت-هند عواد:

يستعد الهلال السعودي، لدفع مبلغ باهظ للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، للانضمام إليه قبل كأس العالم للأندية 2025.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن السعوديين يستعدون لدفع 65 مليون جنيه إسترليني، للانتقال إلى الهلال لمدة موسمين.

وأضافت الصحيفة، أن صفقة صلاح لن تتم إلا بموافقة ولي العهد السعودي وصندوق الاستثمارات، ولكنهم على استعداد لدفع مبلغ باهظ لإغراء اللاعب.

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