لعنة آينتراخت.. ماذا ينتظر عمر مرموش بعد الرحيل ؟

كتب- محمد عبدالهادي:

مع اقتراب رحيل عمر مرموش عن آينتراخت فرانكفورت الألماني، يواجه اللاعب تحدي فك "لعنة أينتراخت" التي طالت عدة نجوم بعد مغادرتهم الفريق.

حيث يذكر التاريخ أن نادي آينتراخت نجح في بيع العديد من لاعبيه بمبالغ قياسية، لكن معظمهم فشل في الحفاظ على مستواهم بعد الرحيل ليصبح مرموش أمام اختبار كبير لتجنب مصير هؤلاء النجوم الذين تأثروا بـ"لعنة أينتراخت" بعد رحيلهم.

لاعبين أصابتهم لعنة آينتراخت بعد الرحيل

_ راندال كولو مواني.. تألق مع آينتراخت وساهم في 43 هدفاً بـ50 مباراة، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان بـ95 مليون يورو، لكنه عانى في باريس وساهم في 17 هدفاً بـ54 مباراة فقط.

_ لوكا يوفيتش.. سجل 40 هدفاً مع آينتراخت وانتقل لريال مدريد مقابل 63 مليون يورو، اكتفى بـ3 أهداف في 51 مباراة مع الريال، لينتقل لاحقاً إلى ميلان دون نجاح يُذكر.

_ سيباستيان هالر.. بعد تألقه بـ52 مساهمة تهديفية، باعه أينتراخت لوست هام بـ50 مليون يورو، لم ينجح هناك، وانتقل لاحقاً لأياكس ثم بوروسيا دورتموند، متأثراً بإصابته بالسرطان وخقت ضوءه في الفترة الأخيرة.

_ يسبر ليندستروم.. انتقل لنابولي بـ30 مليون يورو لكنه فشل في التسجيل بـ29 مباراة، ليُعار إلى إيفرتون دون أي مساهمة تهديفية.