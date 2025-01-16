موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الخميس 16 يناير، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم أبرزهم مباراتين في الدوري المصري الممتاز.

كما تقام اليوم مباراتين أيضًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاث مباريات في الدوري السعودي.

وجاء جدول مباريات اليوم كالاتي:

الدوري المصري الممتاز:

الزمالك ضد حرس الحدود.. 4 مساء.. أون تايم سبورت 1

المصري ضد فاركو.. 7 مساء.. أون تايم سبورت 1

الدوري الإنجليزي الممتاز:

إبسويتش تاون ضد برايتون..9:30 مساء.. بي ان سبورت 2

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون.. 10 مساء.. بي ان سبورت 1

الدوري السعودي الممتاز

الأخدود ضد الفيحاء.. 3:55 مساء.. SSC 5

الهلال ضد الفتح.. 5:05 مساء.. SSC 1

الاتحاد ضد الرائد.. 7 مساء.. SSC 5SSC

كأس ملك إسبانيا

ريال سوسيداد ضد رايو فاييكانو.. 8:30 مساء.. SSC 2

أتلتيك بلباو ضد أوساسونا.. 8:30 مساء..SSC 1

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو.. 10:30 مساء.. SSC 1

كأس مصر

إنبي ضد الإسماعيلي..2:30 مساء.. أون تايم اسبورت 2