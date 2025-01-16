ثنائية الأهلي وخماسية برشلونة.. نتائج مباريات أمس الأربعاء
كتب_ محمد عبدالهادي:
أقيمت أمس الأربعاء، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها في الدوري المصري والإسباني والإنجليزي.
حيث أقيمت أمس الأربعاء، مباراة هامة للنادي الأهلي ضد نظيره فريق الجونة، والتي حسمها لصالحه بثنائية نظيفة ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري.
وجاءت أبرز نتائج مباريات أمس الأربعاء كالتالي:
نتائج مباريات الدوري المصري
الأهلي يفوز على الجونة.. 2-0
بيراميدز يفوز على غزل المحلة.. 3-0
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي
آرسنال يفوز على توتنهام.. 2_1
إيفرتون يخسر من أستون فيلا.. 1_0
نيوكاسل يهزم وولفرهامبتون.. 3_1
ليستر سيتي يخسر من كريستال بالاس.. 2_0
نتيجة مباريات كأس ملك إسبانيا
برشلونة يهزم ريال بيتيس.. 5_1
أتليتكو مدريد يهزم إلتشي.. 4_0
نتائج مباريات الدوري السعودي
الشباب يهزم الرياض.. 2_1
الخلود يهزم الأهلي.. 1_0
نتائج مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونيخ يهزم هوفنهايم.. 5-0
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