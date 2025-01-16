ثنائية الأهلي وخماسية برشلونة.. نتائج مباريات أمس الأربعاء

كتب_ محمد عبدالهادي:

أقيمت أمس الأربعاء، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها في الدوري المصري والإسباني والإنجليزي.

حيث أقيمت أمس الأربعاء، مباراة هامة للنادي الأهلي ضد نظيره فريق الجونة، والتي حسمها لصالحه بثنائية نظيفة ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري.

وجاءت أبرز نتائج مباريات أمس الأربعاء كالتالي:

نتائج مباريات الدوري المصري

الأهلي يفوز على الجونة.. 2-0

بيراميدز يفوز على غزل المحلة.. 3-0

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

آرسنال يفوز على توتنهام.. 2_1

إيفرتون يخسر من أستون فيلا.. 1_0

نيوكاسل يهزم وولفرهامبتون.. 3_1

ليستر سيتي يخسر من كريستال بالاس.. 2_0

نتيجة مباريات كأس ملك إسبانيا

برشلونة يهزم ريال بيتيس.. 5_1

أتليتكو مدريد يهزم إلتشي.. 4_0

نتائج مباريات الدوري السعودي

الشباب يهزم الرياض.. 2_1

الخلود يهزم الأهلي.. 1_0

نتائج مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يهزم هوفنهايم.. 5-0