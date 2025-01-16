تعطل صفقة انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي.. ما القصة ؟

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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء، تطورات جديدة في ملف مفاوضات نادي مانشستر سيتي مع آينتراخت فرانكفورت الألماني للحوصل على خدمات الدولي المصري عمر مرموش.

حيث كشفت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني رفض العرض الرسمي المقدم من نادي مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الرفض بسبب انخفاض العرض المقدم من الفريق الإنجليزي ولكن من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في الفترة القادمة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المفاوضات ستتعطل لفترة مؤقتة وأن مرموش سيبقي ضمن تشكيلة فرانكفورت في مباراة الدوري الألماني أمام بوروسيا دورتموند يوم الجمعة.

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