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تعطل صفقة انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي.. ما القصة ؟

01:10 ص الخميس 16 يناير 2025
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  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفورت
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    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفور
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    عمر مرموش مع جماهير فرانكفورت قبل مباراة فرايبورج
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت 1
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    احتفال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفورت1
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش 1
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    عمر مرموش 10
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
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    عمر مرموش (2)
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    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش يحتفل بهدفه (2)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء، تطورات جديدة في ملف مفاوضات نادي مانشستر سيتي مع آينتراخت فرانكفورت الألماني للحوصل على خدمات الدولي المصري عمر مرموش.

حيث كشفت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني رفض العرض الرسمي المقدم من نادي مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الرفض بسبب انخفاض العرض المقدم من الفريق الإنجليزي ولكن من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في الفترة القادمة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المفاوضات ستتعطل لفترة مؤقتة وأن مرموش سيبقي ضمن تشكيلة فرانكفورت في مباراة الدوري الألماني أمام بوروسيا دورتموند يوم الجمعة.

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عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت مفاوضات مان سيتي لضم مرموش النجم المصري عمر مرموش
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