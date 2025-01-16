أرسنال يقلب الطاولة على توتنهام ويفوز عليه بثنائية

نجح فريق أرسنال الإنجليزي، في تحويل تأخره بهدف أمام توتنهام إلى فوز بهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة ال 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية أرسنال في اللقاء كلا من، دومينيك سولانكي في الدقيقة 40 بالخطأ في مرماه، لياندرو تروسارد في الدقيقة 44.

وأحرز هدف توتنهام الوحيد في اللقاء، اللاعب سون هيونج مين في الدقيقة 25.

تروسار يضيف الهدف الثاني في شباك توتنهام #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/VH2A0TOI8l — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2025

وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 43، في المركز الثاني بجدول الترتيب، وتوقف رصيد توتنهام عند النقطة 24 في المركز الثالث عشر.