برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية في كأس ملك إسبانيا

انتهت مباراة برشلونة و ريال بيتيس، في دور ال 16 ببطولة كأس ملك إسبانيا، بفوز برشلونة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وحقق برشلونة الفوز على نظيره ريال بيتيس بخماسية مقابل هدف على ملعب لويس كومبانيس.

وسجل خماسية برشلونة كلا من جافي في الدقيقة الثالثة، كوندي في الدقيقة 27 ، رافينيا 57 ، فيران توريس في الدقيقة 67 ، لامين يامال في الدقيقة 75.

وأحرز هدف ريال بيتيس الوحيد في اللقاء، اللاعب فيتور روكي في الدقيقة 84 من علامة الجزاء.

وبهذا الفوز ضمن فريق برشلونة الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس ملك إسبانيا.