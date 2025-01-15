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6 نقاط من 14 مباراة.. الكرخ العراقي يقيل مدربه هيثم شعبان رسميًا

11:09 م الأربعاء 15 يناير 2025

هيثم شعبان

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الكرخ العراقي، اليوم الأربعاء، عن إقالة مدربه المصري هيثم شعبان من منصب المدير الفني للفريق الأول، في أعقاب سلسلة من النتائج السلبية في الدوري العراقي .

وأكدت إدارة النادي، في بيان رسمي، أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة للأداء الفني للفريق، معبرة عن شكرها للمدرب على جهوده خلال الفترة الماضية، وأضاف البيان أن البحث جارٍ عن مدرب جديد لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الكرخ يحتل حاليًا المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري العراقي، بعدما خاض هذا الموسم 14 مباراة وحصد منهم 6 نقاط فقط، حيث فاز في مباراتين وخسر 12 لقاء.

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هيثم شعبان الكرخ العراقي يقيل هيثم شعبان نادي الكرخ العراقي إفالة هيثم شعبان من تدريب الكرخ
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