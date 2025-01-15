كتب- محمد عبدالهادي:

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا كبيرًا على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 39-25، في المباراة التي أُقيمت اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من بطولة العالم لكرة اليد المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

فوز منتخب مصر في أول مباراة ببطولة العالم لكرة اليد

أنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 21-11، واستمر في التفوق خلال الشوط الثاني، مما يعكس الأداء القوي للفريق تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس باستور.

بهذا الانتصار، يتصدر منتخب مصر مجموعته التي تضم أيضًا منتخبات كرواتيا والبحرين، ويضع قدمًا نحو التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

مباراة منتخب مصر المقبلة في بطولة العالم لكرة اليد

من المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره البحريني في المباراة المقبلة يوم الجمعة، 17 يناير 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يُذكر أن بطولة العالم لكرة اليد 2025 تُقام بمشاركة 32 منتخبًا، موزعين على 8 مجموعات، حيث يتأهل أول ثلاثة منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي