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لم تنقلها الكاميرات.. جوارديولا يفقد أعصابه على حارس الفريق بعد التعادل مع برينتفورد

04:36 م الأربعاء 15 يناير 2025

جوارديولا

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كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي لقنوات بي إن سبورتس على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو لم تنقله الكاميرات، لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مع حارس الفريق سيتي ستيفن أورتيجا، بعد نهاية مباراة برينتفورد.

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام برينتفورد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بالدوري الإنجليزي، إذ أنه بعدما كان متقدما في النتيجة بثنائية نظيفة، سجل برينتفورد هدف تقليص الفارق وفي الوقت بدل الضائع، سجل التعادل.

وظهر في مقطع الفيديو، بيب جوارديولا وهو يفقد أعصابه على حارس الفريق ستيفن أورتيجا، ويوبخه ويدفعه بقوة.

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