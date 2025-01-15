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"نسبة في النادي".. النصر يغري كريستيانو رونالدو بمزايا مفاجئة

04:11 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو (1)
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    كريستيانو رونالدو من الأغنية الترويجية لكاس العالم 2034
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو - 260 مليون دولار (200 مليون على أرض الملعب، و60 مليون دولار خارج الملعب)
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    كريستيانو رونالدو (النصر) - 220 مليون دولار
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    كريستيانو رونالدو من تدريبات النصر
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    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة 1
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    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة
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    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة 3
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    كريستيانو رونالدو
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كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "ماركا" الإسبانية، مفاجأة بشأن الطرق التي يتبعها النصر السعودي، لإقناع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق، لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة، أن النصر السعودي يغري رونالدو بجزء من ملكية النادي، لتجديد تعاقده، واللاعب يتجه للتجديد لموسم واحد، بمزايا مفاجئة..

وأضافت، أن النصر عرض على رونالدو الاستحواذ على 5% من ملكية النادي، إضافة إلى 3.8 مليون يورو أسبوعيًّا، ما يساوي 183 مليون يورو.

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