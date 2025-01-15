"بأعلى أجر في العالم".. هذا النادي يهتم بالتعاقد مع محمد صلاح

كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "ماركا" الإسبانية، مفاجأة بشأن الطرق التي يتبعها النصر السعودي، لإقناع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق، لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة، أن النصر السعودي يغري رونالدو بجزء من ملكية النادي، لتجديد تعاقده، واللاعب يتجه للتجديد لموسم واحد، بمزايا مفاجئة..

وأضافت، أن النصر عرض على رونالدو الاستحواذ على 5% من ملكية النادي، إضافة إلى 3.8 مليون يورو أسبوعيًّا، ما يساوي 183 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي