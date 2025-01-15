لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

- -
19:00

الأرجنتين

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"بـ4 مليار جنيه".. تفاصيل عرض الهلال السعودي لضم محمد صلاح

02:38 م الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (5)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح وسون
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف برنامج "سبورت سنتر" المذاع عبر القنوات السعودية الرياضية، تفاصيل العقد المقدم من الهلال للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال مقدم البرنامج، إن الهلال يفاوض محمد صلاح بمبلغ 150 مليون ريال سعودي في الموسم و300 مليون ريال سعودي (4 مليار و31 مليون و 966 ألف جنيه مصري) في الموسمين.

وأضاف: "محمد صلاح حاليا يحصل على 77 مليون ريال سعودي، وهذه المفاوضات خاصة بالانتقالات الصيفية المقبلة، وأيضا توجد مباحثات مع مسؤولي ليفربول وأرني سلوت مدرب الفريق الحالي، للتفاوض على الـ6 أشهر المتبقية في عقد اللاعب.

وكان تركي آل الشيخ، أثار الجدل صباح اليوم الأربعاء، بنشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي

محمد صلاح ليفربول الهلال السعودي عرض مالي ضخم من الهلال لضم محمد صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر
وزير التعليم: دمج المواد لتخفيف الأعباء.. وإتاحة وقت أكبر للمواد الأساسية
مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد اليوم في كأس العالم
تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي