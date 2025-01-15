"بأعلى أجر في العالم".. هذا النادي يهتم بالتعاقد مع محمد صلاح

كتبت-هند عواد:

كشف برنامج "سبورت سنتر" المذاع عبر القنوات السعودية الرياضية، تفاصيل العقد المقدم من الهلال للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال مقدم البرنامج، إن الهلال يفاوض محمد صلاح بمبلغ 150 مليون ريال سعودي في الموسم و300 مليون ريال سعودي (4 مليار و31 مليون و 966 ألف جنيه مصري) في الموسمين.

وأضاف: "محمد صلاح حاليا يحصل على 77 مليون ريال سعودي، وهذه المفاوضات خاصة بالانتقالات الصيفية المقبلة، وأيضا توجد مباحثات مع مسؤولي ليفربول وأرني سلوت مدرب الفريق الحالي، للتفاوض على الـ6 أشهر المتبقية في عقد اللاعب.

وكان تركي آل الشيخ، أثار الجدل صباح اليوم الأربعاء، بنشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

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تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي