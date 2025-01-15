"كلفنا خسارة".. رئيس سيون السويسري يعلق على انتقال إلياس شوارف إلى الأهلي

كتبت-هند عواد:

كشف كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون السويسري، موقفه من انتقال الفرنسي إلياس شوارف لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى النادي الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال كريستيان كونستانتين، في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "لا يمكنني الحديث عن مستقبل إلياس شوارف هو لاعب مميز ويمتلك إمكانيات عالية، لا أستطيع قول شيء حول العروض في الوقت الحالي للاعب، لكن ليس لدينا أي أزمة أو خلاف مع الأهلي".

وأضاف: "وبالطبع في حالة وصول عرض مميز سنقبله، أنا أحب مصر كثيرًا وأحب الشعب المصري، ما يتعلق بالعلاقة بيننا وبين الأهلي لم تسر على النحو الذي نرجوه سابقًا، النادي لم يساعدنا من قبل وكلفنا خسارة فرصة جيدة للمنافسة في أوروبا".

وأتم تصريحاته: "من الصعب توقع إلى أين سيصل الفريق هذا الموسم في ترتيب الدوري السويسري، أمامنا مواجهة قوية مقبلة سوف نسعى إلى الفوز بها والتقدم في الترتيب، وأتمنى التعاقد مع لاعبين مصريين خلال الفترة المقبلة، لكن الأمر يصبح صعبًا للغاية بسبب المطالب المالية العالية للأندية المصرية".

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