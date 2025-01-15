"بأعلى أجر في العالم".. هذا النادي يهتم بالتعاقد مع محمد صلاح

كتبت-هند عواد:

بات المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من أبرز النجوم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وذلك مع إمكانية رحيله عن الريدز، لعدم الاتفاق على تجديد التعاقد.

وذكر موقع " fichajes" الإسباني، أن مستقبل محمد صلاح أصبح بعيدا عن الانفيلد، وتوجد عدة أندية تهتم بالتعاقد معه، أبرزها الاتحاد السعودي كمرشح أول.

وأضاف الموقع، أن الاتحاد السعودي يستعد لتقديم عقد لمحمد صلاح، سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم، بدعم مالي من صندوق الاستثمار السعودي.

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