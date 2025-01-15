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مصدر يكشف حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الهلال السعودي

11:44 ص الأربعاء 15 يناير 2025
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كتب- مصراوى:

كشف مصدر مطلع حقيقة انتقال المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى الهلال السعودي، بعد نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية صورة اللاعب بقميص الزعيم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "توجد مفاوضات من الدوري السعودي مع رامي وكيل صلاح، لكن حتى الآن لا توجد أي خطوة رسمية".

وأوضح: "المفاوضات على إعارة محمد صلاح إلى الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية، لكن حتى الآن لم يصل صلاح ووكيله إلى اتفاق رسمي".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد، منذ بداية الشهر الحالي.

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تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي

محمد صلاح يفربول لهلال السعودي ركي آل الشيخ قيقة انتقال محمد صلاح إلى الهلال
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