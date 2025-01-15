3 مساهمات.. ماذا قدم مرموش في مباراته الأخيرة مع فرانكفورت

كتبت-هند عواد:

أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، جدلا واسعا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنشر صورة المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بقميص الهلال السعودي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع منشور تركي آل الشيخ، وعلق أحدهم: "الصورة دي لا يمكن تعلن إلا إذا تم الاتفاق بالفعل"، وأضاف آخر: "نحن كهلاليين لم نصدق أي أخبار، إلا عندما يعلنها رسميا رئيس نادينا بن نوفل، وأهلا بكل من سيمثل شعار زعيم آسيا والشرق الأوسط".

وعلق آخر: "عملتها؟ كنت أتمني أن ينهي مسيرته في ليفربول"، وأضاف مشجع للنمور: "كنت أتمنى ينضم للاتحاد".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد، منذ بداية الشهر الحالي.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي