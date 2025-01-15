3 مساهمات.. ماذا قدم مرموش في مباراته الأخيرة مع فرانكفورت

كتب - محمد القرش:

اقترب المهاجم المصري، عمر مرموش، من الرحيل عن آينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت التقارير الصحفية أن مباراة فرانكفورت وفرايبورج التي أقيمت أمس الثلاثاء، هي الأخيرة للمهاجم المصري في الدوري الألماني.

وترك مرموش بصمته في فوز فرانكفورت على فرايبورج برباعية مقابل هدف، حيث سجل هدف وصنع اثنين في الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني.

وكان قد صرح مصدر مطلع داخل نادي فرانكفورت "لمصراوي" أن نادي مانشستر سيتي قدم عرضا رسميا من أجل التعاقد مع عمر مرموش، وأن المحادثات جارية الآن.

يُذكر أن المهاجم صاحب الـ 25 انضم إلى آينتراخت في موسم 2023/24 قادما من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.

عمر مرموش لم يكتفِ بالتمريرة الحاسمة فقط بل واصل هوايته بالتسجيل ليضع آينتراخت فرانكفورت في المقدمة#الدوري_الألماني pic.twitter.com/aZheTb6HUb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2025

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