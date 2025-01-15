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3 مساهمات.. ماذا قدم مرموش في مباراته الأخيرة مع فرانكفورت

05:30 ص الأربعاء 15 يناير 2025
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    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفور
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت 1
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
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    احتفال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
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    عمر مرموش مع جماهير فرانكفورت قبل مباراة فرايبورج
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
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كتب - محمد القرش:

اقترب المهاجم المصري، عمر مرموش، من الرحيل عن آينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت التقارير الصحفية أن مباراة فرانكفورت وفرايبورج التي أقيمت أمس الثلاثاء، هي الأخيرة للمهاجم المصري في الدوري الألماني.

وترك مرموش بصمته في فوز فرانكفورت على فرايبورج برباعية مقابل هدف، حيث سجل هدف وصنع اثنين في الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني.

وكان قد صرح مصدر مطلع داخل نادي فرانكفورت "لمصراوي" أن نادي مانشستر سيتي قدم عرضا رسميا من أجل التعاقد مع عمر مرموش، وأن المحادثات جارية الآن.

يُذكر أن المهاجم صاحب الـ 25 انضم إلى آينتراخت في موسم 2023/24 قادما من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.

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