احتفالات غريبة.. توقيع أكبر غرامة في الدوري الإنجليزي على لاعب ليفربول لهذا السبب

كتبت-هند عواد:

دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة.

ويقدم مصراوي، سلسلة لأغرب الاحتفالات في كرة القدم، منها أحد أشهر الاحتفالات في الدوري الإنجليزي.

في الدوري الإنجليزي عام 1999، جمعت مباراة ليفربول وإيفرتون، على ملعب "أنفيلد"، وقبل انطلاق اللقاء، تداولت جماهير إيفرتون شائعة أن روبي فاولر أسطورة الريدز، يتعاطى المخدرات.

وفي الدقيقة 15 من المباراة، سجل روبي فاولر الهدف الأول لليفربول من ركلة جزاء، واحتفل بتمثيل أنه "يشم المسحوق الأبيض" الموجود على خطوط الملعب، وتمكن الريدز من تحقيق فوزا مثيرا بنتيجة 3-2، وسجل فاولر هدفين.

معاقبة روبي فاولر بسبب احتفاله

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم آنذاك، إيقاف روبي فاولر 4 مباريات بسبب سوء سلوكه، وغرامة قدرها 32 ألف جنيه إستراليني، وكانت هذه أكبر غرامة يتم توقيعها على لاعب في الدوري الإنجليزي.

وقال فاولر في تصريحات صحفية بعد الاحتفال: "لا أشعر بأي ندم، اعتدت على مثل هذه الأمور من قبل مشجعي إيفرتون وكنت أعرف ما كنت أفعله، كانت فرصة للرد بقوة عليهم بعد كل الإساءات التي ارتكبوها في حقي".

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