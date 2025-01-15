لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

- -
19:00

الأرجنتين

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

مرموش يقود فرانكفورت لاكتساح فرايبورج في الدوري الألماني

12:15 ص الأربعاء 15 يناير 2025

اللاعب عمر مرموش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت وفرايبورج التي أقيمت اليوم الثلاثاء 14 يناير، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني الممتاز.

وحقق فرانكفورت الفوز على فرايبورج برباعية مقابل هدف على ملعب دويتشه بنك بارك.

سجل هدف فرايبورج: ريتسو دوان في الدقيقة 37.
سجل هدف فرانكفورت الأول: روبين كوخ في الدقيقة 43.
سجل هدف فرانكفورت الثاني:عمر مرموش في الدقيقة 65.
سجل هدف فرانكفورت الثالث:هوجو ايكيتيكي في الدقيقة 71.
سجل هدف فرانكفورت الرابع: نامدي كولينز في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز رفع آينتراخت فرانكفورت نقاطه إلى 33 نقطة ليحتل المركز الثالث من جدول الترتيب، بينما توقف رصيد فرايبورج عند 27 نقطة في المركز السابع.

عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت فرايبورج الدوري الألماني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان