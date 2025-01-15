مرموش يقود فرانكفورت لاكتساح فرايبورج في الدوري الألماني

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت وفرايبورج التي أقيمت اليوم الثلاثاء 14 يناير، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني الممتاز.

وحقق فرانكفورت الفوز على فرايبورج برباعية مقابل هدف على ملعب دويتشه بنك بارك.

سجل هدف فرايبورج: ريتسو دوان في الدقيقة 37.

سجل هدف فرانكفورت الأول: روبين كوخ في الدقيقة 43.

سجل هدف فرانكفورت الثاني:عمر مرموش في الدقيقة 65.

سجل هدف فرانكفورت الثالث:هوجو ايكيتيكي في الدقيقة 71.

سجل هدف فرانكفورت الرابع: نامدي كولينز في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز رفع آينتراخت فرانكفورت نقاطه إلى 33 نقطة ليحتل المركز الثالث من جدول الترتيب، بينما توقف رصيد فرايبورج عند 27 نقطة في المركز السابع.