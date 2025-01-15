مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي
كتب - محمد عبد السلام:
انتهت مباراة مانشستر سيتي و برينتفورد التي أقيمت اليوم الثلاثاء 14 يناير، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد بنتيجة 2-2 على ملعب جتيش كوميونيتي.
سجل هدفين مانشستر سيتي، فيليب فودين في الدقيقة 66 و78.
سجل هدف برينتفورد الأول، يوان ويسا في الدقيقة 82.
سجل هدف برينتفورد الثاني، نورجارد في الدقيقة 2+90.
وبهذا التعادل رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 35 نقطة ليحتل المركز السابع، بينما رفع برينتفورد نقاطه إلى 28 نقطة ليحتل المركز العاشر.
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